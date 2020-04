Visibilità sui motori di ricerca: la chiave per i brand

L’importanza della visibilità sui motori di ricerca per chi ha un’attività: resta la fonte più importante di scoperta del marchio

A livello globale, i motori di ricerca (google, bing, yandex, baidu …) rimangono la fonte più importante di scoperta del marchio. Secondo un recente sondaggio, il 37% degli intervistati indica i motori di ricerca come il modo principale per scoprire nuovi marchi, prodotti e servizi.

Per questo è importante curare la propria presenza online (il proprio brand digitale), a partire dal sito web, e di puntare ad un ottimo lavoro di indicizzazione (Seo) che aiuterà ad essere visibili, il ché significa trovare contatti, convertirli in clienti ed aumentare attività e fatturato.

La ricerca sui motori di ricerca supera media tradizionali e ritenuti molto importanti come la televisione e il passaparola. Per questo è importante investire nell’indicizzazione e nella Seo, per avere un posizionamento organico efficace che possa attrarre contatti e potenziali clienti

La ricerca di Hootsuite 2020 mostra come Google continua a registrare enormi impennate nelle ricerche sui dispositivi mobili per le richieste “dove acquistare”. Ciò è particolarmente efficace per i marchi i cui prodotti non sono disponibili nei mercati online come Amazon e per nuovi marchi in nuove categorie.

In tutto il mondo sono 4,54 miliardi le persone che sono connesse ad internet, dei quali 3,8 miliardi di persone utilizza regolarmente i social media! Si parla di circa metà della popolazione mondiale.

Il 43% delle persone connesse ad internet preferisce usare i comandi vocali per fare ricerche e navigare, scrivere messaggi … Per questo consigliamo vivamente di considerare anche la voice search, che sarà il futuro nella Seo.

L’utente internet medio del 2019 ha speso online un tempo pari a oltre 100 giorni (addirittura oltre 6 ore giorno): significa che nel 2020, collettivamente, spenderemo online 1,25 miliardi di anni. Oltre un terzo di questo tempo è speso sui social.

