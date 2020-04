Rewind – Epicentro Romano 4 in digital download

Rewind – Epicentro Romano 4: fuori la quarta edizione della storica compilation di brani inediti dedicata all’Hip-Hop Romano e a Primo Brown

Rewind – Epicentro Romano 4 è il titolo della quarta edizione della storica compilation di brani inediti dedicata all’Hip-Hop Romano e a Primo Brown, disponibile su Goody Music Production (https://www.goodymusicproduction.com/album.php?id=719) e prossimamente in tutte le piattaforme digitali pubblicata da Antibemusic con la collaborazione di Drago Publisher.

Il progetto nasce dalla volontà dei due produttori Wiskbeatz e JP Balboa, che dalla scomparsa di Primo decidono di riattivare le collaborazioni con gli artisti capitolini che hanno fatto la storia di questa cultura in Italia. In poche settimane vengono realizzate circa venti strumentali, dove per ricreare quel sound caratteristico Wiskbeatz si avvale di un’applicazione dell’Akai che emula i famigerati campionatori dei 90s, mentre JP Balboa sviluppa le sue composizioni usando proprio un software dell’epoca.

Un disco con la produzione esecutiva di Claudio Donato che si pone come la spontanea celebrazione degli Anni ’90, il decennio tanto in voga e che ha sancito l’avvento e lo sviluppo della cultura Hip-Hop in Italia. Partendo dal boombap fino alle sonorità più digitali della south, in Rewind veterani e artisti emergenti esprimono contenuti di spessore ciascuno attraverso il proprio stile caratteristico.

Il disco è un omaggio all’old school, dove i campioni sono sequenziati alla vecchia maniera e i due produttori hanno voluto fare un metaforico e suggestivo salto nel tempo, senza lasciare spazio alle concessioni.

Nell’album compaiono nomi storici come Danno (Colle Der Fomento), Il Turco (Gente de Borgata), Amir Issaa, Supremo 73 (Rome Zoo), Gast, Mystic One e Chicoria (TruceKlan), Lucci e Hube (Brokenspeakers), Brusco, Chef Ragoo, Esa, lo stesso Primo Brown e tantissimi altri rappresentanti della scena Hip-Hop romana e nazionale appartenenti a varie generazioni. Nella tracklist, infatti, compaiono anche White Boy, William Pascal, Delgado, Sace, Suarez, Rak, Diamante, Kento, Deal Pacino, diversi anche i DJ che hanno dato il loro contributo, nei ritornelli ricordiamo DJ Baro, DJ Stile, DJ Dibba, DJ Snifta e DJ Fuzzten. Partecipano inoltre con gli skit, ossia interventi tramite vocali telefonici che riportano l’ascoltatore a una consuetudine tipicamente 90s, sottolineando così l’atmosfera che pervade tutto Rewind, Piotta, Squarta, Noyz Narcos, Masito e G-Max.

La release è accompagnata dal videoclip della traccia Hurt, prodotta da JP Balboa per Il Turco.

https://www.instagram.com/rewind_er4/

VIDEOCLIP UFFICIALE

https://www.youtube.com/watch?v=otm4A2D5dMM