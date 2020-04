Lo chef Andrea Berton lancia i restaurant bonds

Lo chef Andrea Berton guarda ottimista al futuro e lancia i restaurant bonds: acquisti oggi una cena per una persona per poter mangiare domani in due

“Acquisti oggi una cena per una persona, per poter mangiare domani in due”. E’ questa l’idea proposta dallo Chef Andrea Berton, dell’omonimo Ristorante in Porta Nuova a Milano, per far fronte alla difficile situazione che l’Italia sta attraversando.

A seguito della chiusura imposta dall’emergenza sanitaria da Covid-19 lo chef Andrea Berton decide di guardare con positività al futuro della ristorazione e, in un’ottica di ripresa generale del settore, ha ideato questa speciale offerta che permette di “investire” sul suo ristorante acquistando un voucher per due persone che comprende un calice di aperitivo e un menù degustazione realizzato per l’occasione dallo chef al costo di 150€.

Il voucher sarà ovviamente utilizzabile solo dal momento della riapertura del Ristorante Berton e si avrà tempo fino al 20 dicembre 2020 per usufruirne godendosi una cena per due persone presso il Ristorante Berton.

“Ho pensato che con la vendita di questi voucher potevamo ridurre l’impatto economico causato dalle necessarie misure di prevenzione adottate. Acquistare un voucher non è solo una questione di investimento, bensì un modo per lanciare un messaggio di fiducia sul fatto che questa crisi finirà e il settore della ristorazione si riprenderà.” dichiara Andrea Berton.

Per informazioni o per acquisto del voucher è necessario scrivere a: info@ristoranteberton.com.