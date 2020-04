Ghali su Tik Tok lancia la #GoodTimesChallenge

Ghali ha lanciato su Tik Tok la #GoodTimesChallenge. Moltissimi follower di Ghali hanno accettato la sfida: ecco alcuni video e come partecipare

A pochi mesi dall’uscita di ‘Good Times‘, l’ultimo singolo contenuto nell’album “DNA” uscito lo scorso febbraio, Ghali lancia sui social la #goodtimeschallenge. Per partecipare basta avere un profilo su TikTok. In questo video, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il rapper spiega come fare.

Prodotto da Merk&Kremont, il brano, mescolando sonorità dance a contaminazioni quasi funk, parla dell’importanza di preservare i momenti di felicità: i ‘good times’ appunto, che in questo momento difficile per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus racchiudono un messaggio importante di resistenza e speranza

Moltissimi follower di Ghali hanno accettato la sfida. Ecco alcuni video che il rapper ha condiviso sul suo profilo Instagram.