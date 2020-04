Cani e gatti migliorano lo sviluppo dei bambini secondo uno studio dell’Università dell’Australia Occidentale, pubblicato sul Journal of Pediatrics

I bambini che crescono con cani e gatti in casa hanno il 20% di probabilità in meno di avere problemi sociali ed emotivi da adulti.

Ad affermarlo è uno studio dell’Università dell’Australia Occidentale, pubblicato sul Journal of Pediatrics. I ricercatori, come si legge sul sito dell’Enpa, hanno analizzato i dati di oltre 4.200 bambini prima a 5 anni d’età e poi a 7 anni con lo scopo di scoprire l’impatto che gli animali hanno sulla loro salute mentale e fisica. E’ emerso che i bambini piccoli con un animale domestico hanno meno probabilità di essere monelli a scuola e maggiori di socializzare con altri bambini.

Secondo lo studio perfino la morte di un animale domestico, anche se spezza il cuore, può aiutare i bambini a sviluppare una comprensione della perdita e in generale una comprensione emotiva. “Gli animali domestici possono proteggere i bambini dallo sviluppo di problemi socio-emotivi e dovrebbero essere presi in considerazione nel valutare lo sviluppo del bambino”, dicono i ricercatori. In particolare, i bambini senza fratelli traggono il massimo beneficio in termini di abilità sociali poiché’ gli animali domestici li aiutano a socializzare e a relazionarsi con gli altri.