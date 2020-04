“Tin bota, Rimini”: il video di Raffaella Golinucci omaggia la città ferita

“Tin bota, Rimini”: su YouTube il video di Raffaella Golinucci, 38enne riminese, che omaggia la città ferita con alcuni dei suoi scorci più belli

In questo momento drammatico per tutta la Penisola c’è un aspetto positivo che ha accumunato e rafforzato tantissimi italiani: l’amore e il senso di appartenza per la propria terra. Terra un po’ ovunque ferita e sofferente, purtroppo, ma sempre viva e pronta a rialzarsi dopo aver subito un duro colpo al cuore.

Sono giornate di quarantena, come ogni cittadino con senso di responsabilità sa perfettamente. C’è molto più tempo rispetto alla normale e frenetica routine quotidiana.

Fortunatamente tanti compatrioti stanno ottimizzando queste lunghe settimane stando con i propri familiari, cercando di imparare cose nuove e lavorando con testa, anima e corpo, per tenere alto il morale.

Raffaella Golinucci, ragazza riminese di 38 anni, ne è un esempio. Nelle giornate di autoisolamento per la pandemia da Coronavirus Covid-19, ha messo insieme le sue numerose fotografie della città dove vive e risiede da sempre.

Ha assemblato i suoi videoclip personali e tra un sole fulgido che nasce sul Mare Adriatico illuminando la bella costiera romagnola, uno scorcio del centro storico con la Rocca Malatestiana immortalata all’imbrunire, o Castel Sigismondo ripreso durante le festose notti natalizie, ha creato un mix perfetto che racchiude in un paio di minuti l’infinito affetto verso la città di origine e il desiderio di mostrarla, trasmettendo emozioni a chiunque.

Soprattutto adesso che sta vivendo, come tante altre località d’Italia, un periodo molto complesso. La piccola opera amatoriale di Raffaella Golinucci si chiama “Tin bota, Rimini” (Tieni botta, Rimini!). In questa semplice frase dialettale, usata in un linguaggio felliniano, vi è la grande carica esplosiva e propositiva che solo belle istantanee sanno regalare.

Distanti ma uniti, è lo slogan legittimo di questo periodo storico. Raffaella Golinucci ha voluto ricordarlo agli amici, ai conoscenti e a tutte le anime che soffrono nel suo territorio. Sussurrando loro che sarà una battaglia dura e lunga, questa che stiamo combattendo, ma alla fine: #andràtuttobene.