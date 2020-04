La Casa di Carta 4 su Netflix: ecco la recensione

Il creatore di #LCDP ha fatto centro per la quarta volta. In questo capitolo più che mai la tensione è alle stelle. Adrenalina, azione, scelte difficili da prendere, lacrime, paura, colpi di scena spiazzanti e nuovi amori (che non guastano mai in una storia). E ancora, schemi ribaltati, nuovi nemici, post-traumi da superare, ostaggi fastidiosi, nuovi capi e tantissimo oro da squagliare: elementi che si sono dati appuntamento negli otto episodi della serie regalando un irresistibile caos, che ha reso ‘La Casa di Carta 4’ il capitolo più avvincente, ’esplosivo’ e mozzafiato di tutti. Senza dimenticare i consueti flashback durante la narrazione, che raccontano la progettazione della rapina con qualche momento di svago, e la presenza dell’Italia. Dopo ‘Bella ciao’, la musica nazionàl-popolare ritorna in #LCDP4 con le indimenticabili ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato e ‘Ti amo’ di Umberto Tozzi, che si riconferma essere un artista amato dalle produzioni internazionali. La sua ‘Stella stai’, infatti, è stata scelte tra le canzoni di ‘Spider-Man: Far Frome Home’.

Se siete arrivati a ‘La Casa di Carta 3’, la quarta parte è il biglietto di sola andata per una sorprendete Banca di Spagna da gustare insieme ad otto paelle (poi capirete il perché). Se, invece, non avete mai visto una puntata di #LCDP avete tempo per recuperare una delle serie più interessanti degli ultimi tempi, da guardare tutta d’un fiato.