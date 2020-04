Filippine: migliaia di meduse rosa invadono il mare

Nelle Filippine spiagge deserte per la quarantena con l’emergenza Coronavirus: migliaia di meduse rosa invadono il mare, ecco il video

Con mezzo mondo in quarantena a causa dell’attuale pandemia di coronavirus, la natura inizia a prosperare indisturbata. Un esempio spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sono le spiagge di Palawan, nelle Filippine, un tempo tra le più ricercate mete turistiche, oggi totalmente deserte.

Grazie all’assenza dell’uomo, le creature marine stanno prendendo il sopravvento. Tra queste, le affascinanti meduse rosa, in centinaia di migliaia radunatesi lungo la costa, assenti da anni a causa dell’attività umana.

Queste immagini spettacolari delle meduse rosa sono state condivise su Twitter da Sheldon Rey Boco, dottorando in biologia marina presso la Griffith University, in Australia.

Secondo biologo marino Dr. Ryan Baring le meduse di solito restano più vicino al fondo del mare per evitare i numerosi turisti. Ma adesso che le spiagge sono deserte, non si sentono più minacciate e sono in grado di nuotare liberamente.