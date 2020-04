Disney+ celebra da oggi il mese della Terra

‘Echo, Il Delfino‘, invece, farà immergere il pubblico in un viaggio sottomarino per divertirsi con alcuni degli animali più affascinanti del pianeta: i delfini. Realizzato con lo stile narrativo tipico di Disneynature, il film documentario presenta Echo, un giovane delfino che non riesce ancora a decidere se sia il momento di crescere e di assumersi nuove responsabilità. L’organizzazione sociale dei delfini è complicata e la barriera corallina che Echo e la sua famiglia chiamano casa fa affidamento su tutti i suoi abitanti per rimanere in salute. Ma Echo fa fatica a resistere alle tante avventure che l’oceano ha da offrirgli. Keith Scholey, che ha diretto ‘Bears’ di Disneynature, è il regista del film.

Disney sostiene da molto tempo gli oceani e la vita marina in tutto il mondo. Le donazioni da parte del Disney Conservation Fund e l’esperienza del Disney Conservation Team Wildlife hanno aiutato le principali organizzazioni per la conservazione e le comunità a dare vita a vivai di coralli per aiutare le loro barriere coralline danneggiate a ricrescere, a costruire luoghi per salvare la fauna ittica e che forniscano opportunità lavorative locali, a salvare delfini spiaggiati e a ispirare i bambini a esplorare e proteggere i litorali, le barriere coralline e altri habitat marini.