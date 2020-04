Alessia Russo debutta con il singolo “Buon viaggio”

“Buon viaggio” è il primo singolo della cantautrice piombinese Alessia Russo: il brano scritto con Luca Damerini è su tutti i digital stores

E’ disponibile in tutti i digital store il primo singolo di Alessia Russo, “Buon viaggio”, brano scritto dalla stessa Alessia con Luca Damerini, che parla della storia di un viaggio interiore, che nonostante i vari ostacoli che incontra durante il percorso, si conclude con un bel traguardo, quello della consapevolezza, la consapevolezza del ritrovare se stessi, il proprio io. Produzione The Library a cura di Luca Damerini, mix & master Alessandro Paolini, videoclip diretto da Andrea Vialardi.

Alessia Russo ha 22 anni, ed è una studentessa al 4° anno dell’università di Medicina e Chirurgia a Pisa. Però Il canto e la musica sono da sempre la sua grande passione : ha iniziato a frequentare la scuola di canto di Piombino “Woodstock Accademy” con l’insegnante Gianni Nepi all’età di 9 anni e per qualche anno ha studiato pianoforte.

Negli anni ha assistito a stage formativi e corsi con importanti personaggi del panorama musicale: tra cui Fio Zanotti, Marco Vito, Fioretta Mari e partecipato a numerosi provini per talent televisivi come X-FACTOR, Amici.

Da un po’ di tempo partecipa a concorsi canori nazionali: tra gli ultimi ha vinto il premio della critica al concorso “Opera Prima” di Livorno, seconda classificata al “Memorial Pellissier”, prima classificata alla tappa regionale di Empoli del contest “Talent Move” ed ho vinto il “Fantastico Festival” di Cicagna in Liguria (che aveva come presidente di giuria il direttore d’orchestra Massimo Morini) aggiudicandosi così come premio la realizzazione del brano inedito e del videoclip “Buon Viaggio”.

Ultimamente si sta dedicando alla realizzazione di nuovi brani, tra cui “Due minuti” scritto da Giovanni Germanelli e Francesco Mignogna, con il quale ha vinto il PREMIO DELLA CRITICA e si è classificata seconda al concorso PEGASO STAR dove in giuria erano presenti personaggi illustri tra cui Beppe Dati e Dario Baldan Bembo.