Pirati dei Caraibi: su Canale 5 la saga completa

Da giovedì 2 aprile Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley sbarcano su Canale 5 con la saga completa di Pirati dei Caraibi

Con l’emergenza Coronavirus Mediaset punta sul cinema per intrattenere gli italiani costretti a rimanere nelle proprie abitazioni per contrastare e contenere i possibili contagi da Covid-19. Dopo l’arrivo nei giorni scorsi della saga di ‘Harry Potter’ su Italia 1, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it), da giovedì 2 aprile Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley sbarcano su Canale 5 con la saga completa di Pirati dei Caraibi, basata sull’attrazione ‘Pirates of the Caribbean’ dei parchi Walt Disney. Il Capitan Jack Sparrow (Depp), Will Turner (Bloom) ed Elizabeth Swann (Knightley) inaugurano il loro arrivo in prima serata sul canale Mediaset con il primo capitolo del franchise della Disney ‘La Maledizione della Prima Luna’, uscito nel 2003.

In calendario per la tele-maratona Pirati dei Caraibi, ogni giovedì, anche ‘La Maledizione del Forziere Fantasma’ (uscito nel 2006) ‘Ai Confini del Mondo’ (uscito nel 2007), ‘Oltre i Confini del Mare’ (uscito nel 2011) e l’ultimo ‘La Vendetta di Salazar’ (uscito nel 2017).

I primi tre capitoli di Pirati dei Caraibi sono diretti da Gore Verbisnki. Il quarto e il quinto, invece, rispettivamente da Rob Marshall e Joachim Rønning con Espen Sandberg.