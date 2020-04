Marilyn o Einsten: l’illusione ottica creata dal MIT

Marilyn Monroe o Albert Einsten: chi vedi nell’immagine? Ecco l’illusione ottica creata da neuroscienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Guarda l’immagine in basso. Quando diventa più grande, vedi Marilyn Monroe o Albert Einstein?

La maggior parte delle persone vede Albert Einstein. Ma se sei tra quelle che vedono Marilyn Monroe, potresti avere bisogno di una visita dall’oculista. Ad una distanza di visione normale, gli occhi sani dovrebbero essere in grado di scorgere le rughe sul viso di Einstein, permettendo al cervello di ignorare del tutto l’immagine della pin-up di Hollywood.

Questa classica illusione ottica, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata creata diversi anni fa da neuroscienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A seconda di quanto bene si è in grado di mettere a fuoco, il tuo occhio sarà in grado di scegliere i dettagli. Da vicino, siamo generalmente in grado di raccogliere i dettagli come i baffi e le rughe di Einstein. Ma all’aumentare della distanza, o se la vostra visione è carente e crea un’immagine più sfocata, la capacità di raccogliere informazioni svanisce, lasciando il posto solo alle caratteristiche generali, come la forma della bocca, naso e capelli. Al posto delle rughe di Albert, si vedrà la bellezza di Marilyn.

Il team del MIT, guidato dal dottor Aude Oliva, ha trascorso più di un decennio per la creazione di illusioni ottiche ibride. Le immagini rivelano non solo problemi di vista, ma evidenziano anche il modo in cui il cervello elabora le informazioni.

Mettete alla prova la vostra vista e il vostro cervello con queste divertenti illusioni ottiche!

Nella riga superiore, da vicino, si può vedere che l’uomo a sinistra è arrabbiato, mentre la donna sulla destra ha un’espressione facciale tranquilla. Spostati lontano e le facce cambieranno espressione.

A distanza di visione normale si può vedere un delfino. Ma, allontanandosi un po’, si trasforma in un’auto.

Queste immagini contengono antiche mappature della distribuzione della struttura cranica visibili solo da vicino. A distanza, tutto ciò che si vedrà sono due ritratti normali.

Questa immagine mostra un volto di donna che si trasforma in un gatto a distanza ravvicinata. Allontanati e tornerà normale.