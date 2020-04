L’America di Gionata nel video di Valentina Cipriani

Veleggiando fra patine di nostalgia e ironia disicantata, l’artista lucchese di stanza a Milano è autore di un pop bilanciato fra profondità e leggerezza, che si nutre di fotogrammi di vita quotidiana e dona loro un’aura mitica come il candore fanciullesco, malinconica come certi scorci provinciali, frizzante come le notti di una metropoli. Una scrittura realista e sognante.