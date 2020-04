La Alghero-Scala Piccada 2020 cambia data

La 59/a edizione della Alghero-Scala Piccada cambia data: la gara ACI Sassari valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud era prevista dal 24 al 26 aprile

La 59/a Alghero – Scala Piccada avrà una nuova data in calendario. Il rinvio dalla data iniziale del 24/26 aprile a data da destinarsi, è stato chiesto dagli organizzatori dell’Automobile Club Sassari alla Federazione in osservanza da quanto indicato dall’Automobile Club D’Italia di rimodulare i calendari sportivi quando l’emergenza sanitaria legata alla lotta contro la diffusione del COVID-19 sarà terminata.

L’edizione 2020 della longeva gara sarda ha validità per la serie tricolore cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna nord e sud ed è una competizione assolutamente radicata nel proprio territorio con si identifica appieno.

L’Automobile Club Sassari comunicherà tempestivamente ogni novità legata alla gara in salita ed alle numerose iniziative collaterali, non appena cesserà la situazione d’emergenza legata al corona virus.

“Abbiamo avuto fiducia ed ottimismo nel tenere ferma la data, sin dal primo momento di questa grave emergenza che coinvolge tutti, non solo il mondo dello sport. Purtroppo la situazione richiede i tempi necessari alla lotta sanitaria in corso ed ogni sforzo va fatto in tale direzione, nel pieno rispetto delle direttive del Governo Nazionale – sono le parole di Giulio Pes di San Vittore, Presidente AC Sassari – di concerto con la Federazione saremo subito pronti a trovare la giusta collocazione in calendario non appena ve ne saranno le condizioni e ne daremo immediata informazione. Anche la Alghero – Scala Piccada, gara amata e che ama il suo territorio, si unisce allo sforzo comune al fine di poter tornare ad essere quanto prima momento di celebrazione sportiva”.