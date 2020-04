India: poliziotto indossa casco a forma di Coronavirus

India: un poliziotto indossa un casco a forma di Coronavirus per far rispettare la quarantena. L’elmetto è stato realizzato dall’artista King Gowtham

Anche in India, come nella maggior parte del mondo, vige la quarantena per arginare la pandemia di Covid-19. E, anche qui, non tutti la rispettano come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Ma un agente di polizia ha trovato un modo creativo per far rispettare il lockdown.

Rajesh Babu, un ispettore di polizia di Chennai, va in giro per la città indossando un casco a forma di coronavirus per incoraggiare le persone a rimanere a casa.

Autore di questo stravagante casco è King Gowtham, un artista e ambientalista che vive a Chennai. Il suo scopo è quello di concretizzare un nemico invisibile, probabilmente per questo preso poco sul serio da alcuni residenti.