Emilia Clarke in campo contro il Coronavirus

Coronavirus: Emilia Clarke ha chiesto a tutti i suoi fan di fare una donazione a SameYou, la sua associazione di beneficenza

Sono molte le azioni benefiche che stiamo vedendo in questi giorni per l’emergenza Coronavirus. Tra coloro che stanno dando il loro contributo non ci sono solo Chiara Ferragni e Fedez, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ma anche Emilia Clarke. La star de ‘Il Trono di Spade’, infatti, ha chiesto a tutti i suoi fan di fare una donazione a SameYou, la sua associazione di beneficenza che assiste persone che hanno subito infarti, ictus o danni cerebrali.

Lo scopo della raccolta avviata da Emilia Clarke – organizzata in partnership con lo Spaulding Rehabilitation Hospital del Massachusetts e con l’University College London Hospital – è trovare posti letto per i pazienti affetti dal Covid-19 e assistere a domicilio tutti coloro che hanno subito danni cerebrali per liberare i posti letto per i nuovi malati. La ‘Madre dei Draghi’ sceglierà poi dodici donatori che ceneranno con lei virtualmente.

“Cucineremo e mangeremo insieme. Parleremo di un sacco di cose: isolamento, paura, ma anche di cose più divertenti. Il fatto è che io non so cucinare, perciò sarà davvero divertente“, ha raccontato l’attrice in un post su Instagram.