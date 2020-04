Coronavirus: altri 760 morti, curva dei contagi stabile

Emergenza Coronavirus, altri 760 morti ma la curva resta stabile: i nuovi contagiati secondo i dati della Protezione Civile sono 2.477. Il virologo: contagio è più semplice di quanto si pensi

Sono 2.477 i nuovi positivi nella giornata di oggi, il totale di persone attualmente contagiate da Coronavirus Covid-19 sale quindi a 83.049. Il numero di deceduti è invece di 760, per un totale di 13.915. I guariti sono 18.278, 1.431 in più rispetto a ieri. Questi i dati forniti dalla Protezione civile durante la consueta conferenza stampa sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

Nella giornata di ieri, come ricorda l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), i decessi erano stati 727, per un totale di 13.155 morti. I nuovi positivi, invece, erano 2.937, per un totale di contagiati da coronavirus di 80.572, mentre i ricoverati in terapia intensiva erano 4.035.

Contagio da Covid-19 più facile di quanto si pensi

Quanto è facile passare il coronavirus da una persona a un’altra? Lo spiega in un video che sta facendo rapidamente il giro di web e chat Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e presidente della Società italiana di terapia antinfettiva.

Il virus diventa un po’ di tempera rossa che da un colpo di tosse si trasferisce a una stretta di mano, da qui a un cellulare, a una panchina, all’interruttore di un ascensore, innescando una catena apparentemente senza fine.

“Mai toccarsi gli occhi e la bocca con le mani se non essendosele lavate prima con un gel alcolico o con acqua e sapone- spiega il professore- e soprattutto una mascherina -nel caso del video chirurgica, ndr- è in grado di contenere il virus”.