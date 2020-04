Harry e Meghan salutano la famiglia reale

Avevano sognato l’indipendenza sin dall’inizio della loro relazione e ora l’hanno raggiunta. Harry e Meghan come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non sono più membri senior della casa reale. È successo tutto più in fretta di quanto i sudditi si aspettassero ma ormai non si torna indietro.

La coppia si è ufficialmente trasferita a Los Angeles e ha abbandonato la villa a Vancouver, in Canada, che li aveva accolti all’inizio della “Megxit”, ovvero l’uscita dei due dalla scena di corte. La California deve essere sembrata l’opzione più valida per entrambi, scenario perfetto per il ritorno della Markle al mondo dello spettacolo e della recitazione. Il primo passo per il come back tanto agognato è “Elephant”, il documentario di DisneyNature che la vede come una delle voci narranti.

L’aiuto di Carlo per un anno e lo scontro con Trump

D’altronde, Harry e Meghan dovranno imparare a mantenersi da soli ed è già scontro internazionale sulla questione monetaria. Se il principe Carlo ha assicurato un aiuto finanziario alla coppia per il primo anno di distacco (gli donerà parte delle entrate del ducato di Cornovaglia, l’eredità lasciata da Lady Diana a Harry non basterà a pagare tutto), Donald Trump ha già fatto sapere che gli Stati Uniti non pagheranno per la sicurezza dei coniugi. “Neanche un dollaro”, ha specificato il presidente su Twitter. I portavoce della coppia ha, però, fatto sapere che Harry e Meghan “non hanno intenzione di chiedere risorse al governo Usa” e che sono già stati presi “accordi per una sicurezza finanziata privatamente”.

Harry e Meghan vivranno, secondo quanto si legge sui giornali di tutto il mondo, in una sontuosa villa di Los Angeles apparentemente costruita su terreni appartenuti a Mel Gibson. Otto camere, piscina, sala cinema. Una casa dalla manutenzione di non poco conto. In più, i due devono ancora ripagare i lavori di ristrutturazione effettuati a Frogmore House, la residenza inglese a loro destinata dopo il matrimonio.

Chiude il profilo Instagram @sussexroyal

Nel frattempo, con un ultimo post su Instagram, Harry e Meghan hanno annunciato la chiusura del profilo Instagram @sussexroyal. Non è dato sapere se torneranno sulla piattaforma ma è certo che, spogliati del loro titolo, non lo faranno più con il profilo da 11,3 milioni di followers. Nel lungo post, dedicato all’emergenza Coronavirus, la coppia si è firmata semplicemente Harry e Meghan. Non si torna più indietro!