GionnyScandal fa la spesa per i più bisognosi

Gionnyscandal ha deciso di scendere in campo per l'emergenza Coronavirus nel suo comune Meda, in provincia di Monza e Brianza. Il cantante, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), farà la spesa la consegnerà direttamente a chi è veramente in difficoltà. Il servizio è totalmente gratuito e a carico dell'interprete di "Se ci sei tu".

Basta scrivere una mail a scandalbooking@gmail.com. Gionata Ruggieri, questo il vero nome dell’artista, però, precisa: “Non è un incontro con i fan”. La richiesta, insomma, deve arrivare da chi ha reali problematiche a procurarsi beni di prima necessità. “L’intento è quello di cercare di essere un po’ più umani – ha detto GionnyScandal in un video su Instagram in cui spiega l’iniziativa – indipendentemente dal colore della pelle, dalla classe sociale e da qualsiasi altra forma. Penso che, in questo momento, sarebbe bello se tutti quanti facessero un’opera di bene verso chi ne ha più bisogno“.