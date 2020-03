Avengers: Endgame, nuovo look per Captain Marvel

Avengers: Endgame, ecco il nuovo look di Captain Marvel. A mostrarlo sul suo profilo Instagram è Andy Park in un concept art

Nuovo look per Captain Marvel. A mostrarlo sul suo profilo Instagram è Andy Park, direttore dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, in un concept art di Avengers: Endgame.

“In questo concept art Captain Marvel torna con la sua giacca da volo, che le è stata restituita da Monica Rambeau. Avrebbe ricordato allo spettatore dove si trovava nel suo viaggio cinematografico“.

Il debutto di Captain Marvel, interpretata da Brie Larson, risale allo scorso anno quando l’abbiamo vista nell’omonimo cinecomic diretto da Anna Boden e Ryan Fleck e in Avengers: Endgame, in cui appare per pochi minuti alla fine del film durante la battaglia con Thanos. Una scena misera per un personaggio così rilevante, come hanno giustamente fatto notare i fan del Marvel Cinematic Universe.

Ma torniamo al nuovo look. Prima di essere Captain Marvel, il personaggio interpretato da Larson è un aviatore di nome Carol Danvers. Due anime quelle della supereorina che Park ha unito nel concept art. L’attrice infatti appare con il giubbotto marrone di pelle e la tuta da eroina rossa, blu con delle decorazioni gold.

CI SARÀ IL SEQUEL DI CAPTAIN MARVEL?

Dopo il successo di Captain Marvel, Marvel è al lavoro sul sequel. Ancora non sappiamo quando uscirà al cinema. L’unica certezza è Brie Larson nei panni della protagonista.