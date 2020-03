Arte origami: come fare una gru di carta

Come fare una gru di carta con l’arte degli origami: il video tutorial per imparare l’antica tecnica giapponese

La quarantena non deve mettere limiti alla nostra creatività. Prendiamo questo tempo che dobbiamo trascorrere chiusi dentro casa per fare qualcosa che non avremo fatto mai. Come, ad esempio, imparare gli origami. L’antica arte giapponese non si limita a piegare la carta, va oltre. Con le proprie mani si può creare ogni cosa fantasia voglia, da un unicorno a un aereo, passando per un fiore o… Yoda! L’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha provato a fare l’origami per eccellenza, la gru di carta.

C’è una leggenda in Giappone secondo cui se si realizzano mille origami a forma di gru (Senbazuru) si può esprimere un desiderio… qual è il tuo? Puoi trovare le istruzioni per tanti altri origami sul sito https://origami.me

Buon divertimento!

Come realizzare l’origami della gru di carta? Ecco un video tutorial davvero semplice e chiaro realizzato da The Japanese Dreams: