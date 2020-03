Viola Valentino torna con l’album “E sarà per sempre”: disponibile in tutti gli store e piattaforme digitali è prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana

Disponibile in tutti gli store e piattaforme digitali “E sarà per sempre” (On the set/Artist First), il nuovo album di Viola Valentino, prodotto da Luca Venturi per Prima La Musica Italiana.

A proposito del nuovo lavoro discografico, l’artista commenta: «Il disco rappresenta un inno alla vita e all’amore, due concetti ben rappresentati nella poesia “Inno alla Vita” di Madre Teresa di Calcutta – prosegue – È un viaggio speciale attraverso alcuni anni di musica particolarmente importanti e intensi, perché furono voluti e condivisi con gioia insieme a un uomo speciale, Luigi Matta, come le canzoni che insieme abbiamo costruito e realizzato con amore».

Il disco è composto da 20 brani di cui 3 inediti e 2 cover. Le canzoni scelte sono molto significative per Viola Valentino e sono state scritte da autori importanti della musica italiana, tra i quali Cristiano Minellono, Andrea Gallo, Luca Venturi, Giovanni Germanelli, Francesco Mignogna, Francesco Altobelli, Mirko Oliva (title track dell’album) e Francesco Serra, che duetta con Viola nel brano “Questo pensiero d’amore”.

Di seguito la tracklist dell’album: “E sarà per sempre” (inedito), “Stronza”, “Non ti ho perso” (inedito), “Le prove di un addio”, “Da qui all’eternità” (inedito),“Che caldo fa”, “D’estate”, “Questo pensiero d’amore (feat. Francesco Serra)”, “Un miraggio d’amore”, “Suoni di luce”, “I tacchi di Giada”, “Rose e Chanel”, “L’unica donna”, “Lungometraggio”, “Che m’importa del mondo” (cover), “Perduto amore”, “Domani è un altro giorno”, “Daisy”, “Dimenticare mai”, “La mia storia tra le dita” (cover).

Biografia

Viola Valentino inizia giovanissima la carriera di cantante e modella. Dopo alcune esperienze nel campo della musica, raggiunge la notorietà nel 1979 con il 45 giri “Comprami”, disco che in pochi mesi vende mezzo milione di copie. Il successo prosegue con i singoli “Sei una bomba”, “Sera coi fiocchi” (1980) e “Giorno popolare” (1981), e raggiunge il culmine con il lancio del brano “Sola”, tratto dal film Delitto sull’autostrada, a cui partecipò in qualità di attrice al fianco di Tomas Milian. Nello stesso anno partecipa anche al Festival di Sanremo con “Romantici“, altro brano di grande successo che raggiunge le 400.000 copie vendute. Per lei hanno scritto: Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio, Dario Gay, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Mogol, Oscar Prudente, Scialpi, Vincenzo Spampinato, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, Giovanna Nocetti e lo stesso Riccardo Fogli, col quale è stata sposata dagli anni 70 sino alla separazione avvenuta nei primi anni 90. Nel 2004 è uscita la doppia raccolta Made in Virginia vol. 1 e vol. 2 con cui la cantante festeggia i venticinque anni di carriera, raccogliendo il meglio della sua produzione, unitamente a tre inediti (Dea, F.a.T.a e La schiava). Viola Valentino da sempre attenta alle tematiche sociali come la violenza sulle donne con l’album del 2010 “I Tacchi di Giada” e la lotta all’omofobia con il singolo “Domani è un altro giorno” inciso in quattro lingue: italiano, francese, inglese e spagnolo. Nella sua carriera ha pubblicato undici album, l’ultimo nel 2017 Eterogenea Live 2016, su etichetta Latlantide, che oltre ai suoi maggiori successi contiene due brani inediti: “Ti amo troppo” e “Il suono dell’abbandono”. Nel febbraio 2019 esce la raccolta “Le perle di Viola” con nuove versioni dei suoi storici successi.

Viola Valentino attualmente sta preparando il suo nuovo spettacolo “E SARA’ PER SEMPRE TOUR”.

https://www.facebook.com/Viola.valentino.ufficiale/ – https://www.instagram.com/viola.valentino/