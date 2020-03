Record Store Day 2020: annunciata nuova data

Annunciata la nuova la data per il Record Store Day 2020, la festa mondiale dei negozi di musica: si terrà, Coronavirus permettendo, il 20 giugno

È stata annunciata la nuova la data per il Record Store Day 2020 un evento mondiale che vede impegnate migliaia di persone e moltissimi negozi nella festa mondiale dei negozi di musica.

Dopo molti tentennamenti gli organizzatori hanno trovato, per sabato 20 giugno 2020, la giornata ideale per riscoprire la magia di andare per piccoli negozi e ascoltare ed acquistare i nostri amati vinili, tenendo bene a mente le raccomandazioni dei medici e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e comportarci da persone civili nel rispetto delle regole che ci sono o meglio ci saranno all’interno dei locali.

Vi ricordo che la data originale in cui la festa doveva avvenire era il 18 aprile. L’industria discografica Italiana per questa festa ha annunciato l’uscita di circa quattrocento pubblicazioni con anteprime, ristampe ed edizioni speciali in occasione di questa tredicesima edizione.

Madrina di questa edizione la cantante americana Brandi Carlile (nella foto) che per questa occasione annuncia l’uscita di un singolo con due successi dei Soundgarden “Black Hole Sun” e “Seaarching With My Good Eye”, ed anche un nuovo album di inediti a distanza di 4 anni per i Soul Asylum. Appuntamento a sabato 20 giugno 2020 per il Record Store Day 2020! Viva il vinile!