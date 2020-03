Neon Brothers: esce un nuovo racconto a fumetti

Alice Berti, si intitola Neon Brothers e racconta la difficoltà di sognare dei giovani della generazione “Z”. Ambientato a Londra, in una Gran Bretagna post-Brexit apparentemente normale ma tristemente distopica, Nikolaj, Wakaba, Lavanda, Murray e Dom decidono di unirsi in una banda. Il futuro per loro non sarà meno incerto, ma in questo modo non resteranno mai soli. È fuori per BAO Publishing il primo graphic novel disi intitolaAmbientato a Londra, in una Gran Bretagna post-Brexit apparentemente normale ma tristemente distopica,

La società è divisa in due parti: se lavori per una delle principali corporazioni puoi avere una vita normale, dignitosa, borghese, ma se esci dal seminato la tua sola speranza è di formare una banda e sfidarti per le strade con altri disperati come te, a beneficio degli ascolti della potentissima Federazione, un’entità che lucra sulle sfide tra i reietti della società.