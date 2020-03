Childish Gambino è tornato con l’album “3.15.20”

Donald Glover è tornato con la sua musica. L’attore e cantante, che molti conosceranno come Childish Gambino, ha pubblicato nei giorni scorsi in digitale il suo nuovo album “3.15.20”, il primo su etichetta Wolf+Rothstein/RCA Records. Il disco include 12 brani con importanti collaborazioni: Ariana Grande, 21 Savage e Khadja Bonet.

Il pre ascolto dei giorni scorsi

La voce originale di Simba ne “Il Re Leone”, come racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) aveva anticipato l’uscita con un’esperienza di ascolto condivisa. Ai fan di tutto il mondo, infatti, è stata data la possibilità di ascoltare “3.15.20” contemporaneamente su DonaldGloverPresents.com per un periodo di tempo limitato.

Il nuovo progetto discografico di Childish Gambino è disponibile in due versioni: una divisa in tracce per tutte le piattaforme digitali e un’altra sotto forma di traccia unica con i pezzi mixati, presente sul sito dell’artista.

Ecco la tracklist

01 0.00

02 Algorhythm

03 Time

04 12.38

05 19.10

06 24.19

07 32.22

08 35.31

09 39.28

10 42.26

11 47.48

12 53.49