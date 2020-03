Pinealove di Barbara Bert: il video è un successo

“Pinealove” continua a riscuotere un grande successo: il videoclip di Mandi Mandi e Barbara Bert supera le 300.000 visualizzazioni

300.000 visualizzazioni per “Pinealove”, il videoclip di Mandi Mandi e Barbara Bert. In radio e nei digital store già da Dicembre, il singolo (dopo Un fiore tra la neve, Souvenir, Come i mari degli atlanti e Mon Amour), che apre il primo album “Profili di Donna”, è un importante tassello nella storia della nota artista carrarina che è tornata in studio per preparare nuovi brani ed un altro featuring. Il disco è stato realizzato interamente dal Producer toscano Marco Della Bona (in arte Mr. Jericho).

Barbara: “È un’ emozione indescrivibile essere arrivati a questo primo traguardo. Dagli inizi nel 2018 con il brano Souvenir e collezionando via via successi con i brani Mon Amour, Un fiore tra la neve, Come i mari degli atlanti abbiamo raggiunto questo risultato per me molto importante. Per questo, oltre a ringraziare il mio produttore discografico ed arrangiatore Marco Della Bona (Mr. Jericho) che ha creduto in me fin dall’inizio, ringrazio di cuore tutto il team, Pierpaolo Poggi, Giovanni Germanelli, Simone Gazzola, Matteo Palmerini, Laura Grossi e Fabrizio Bertoneri e a tutti gli autori dei brani, ma soprattutto, un grande ringraziamento al mio pubblico ai miei fan’s amici per sempre.”

Il Videoclip nasce da un’idea di Marco Milano (in arte Mandi Mandi), la regia porta il nome del giovane talentuoso Matteo Palmerini e le scene vantano la collaborazione dell’autore e co-direttore artistico (assieme a Marco Della Bona) Pierpaolo Poggi, fotografia di scena e styling: Laura Grossi, per il trucco Fabrizio Bertoneri. Le immagini ripercorrono con ironia i contenuti della canzone, un “piccolo manifesto” contro quella che oggi è comunemente chiamata la “sindrome da hand-phone”, cioè quell’ossessione e prigionia che scaturisce dal tenere sempre in mano (ed usare) il telefono cellulare.

Barbara Bertoloni, in arte Barbara Bert, da oltre un anno fa parlare di sé, grazie alla promozione continua del suo progetto discografico, ricordiamo infatti il mini-tour live nelle principali piazze italiane, partecipando come ospite a ben 2 eventi del “RADIO STOP FESTIVAL” assieme a grandi nomi della musica italiana tra cui “THE KOLORS, ANNA TATANGELO, MIETTA, ALEXIA, ENRICO NIGIOTTI ecc.”, facendo tappa anche al “FESTIVAL ESTIVO” dove è stata insignita del premio come “migliore artista internazionale emergente” grazie al progetto per Israele. L’album il suo primo da solista, si avvale della collaborazione di alcuni grandi autori della musica italiana tra cui “BUNGARO, A. ZEPPIERI, M. MILANO, G. GERMANELLI, F. MIGNOGNA”.

