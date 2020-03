Ombre Cinesi in radio con “Se domani finisse tutto”

“Se domani finisse tutto” è il nuovo singolo di Ombre Cinesi, disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali e streaming, per Fragola Dischi. Il brano arriva dopo “Michael Jackson”, il cui videoclip è il primo ad essere interamente realizzato su TikTok ed è stato accompagnato dalla challenge #facciounaltrovideosutiktok.

In questo periodo di emergenza nazionale e quarantena forzata, Ombre Cinesi ha deciso di chiudersi nel suo home studio per raccontarsi. “Avevo nel cassetto – racconta l’artista all’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) – l’idea di comunicare con i miei follower in modo più continuo e finalmente ho iniziato con dei vlog che racconteranno la mia quarantena e la genesi di nuovi brani. ‘Se domani finisse tutto’ nasce proprio durante i giorni di quarantena e la sua genesi è racchiusa all’interno dei vlog3, 4, 5 e 6″, disponibili sul canale YouTube di Ombre Cinesi.

Un singolo estremamente riflessivo, malinconico, ipnotico, che rispecchia perfettamente il periodo che stiamo vivendo. Un crescendo di suoni e sensazioni. Dalla paura di non avere il giusto tempoper dire le parole non dette, all’impossibilità di comunicare alla persona amata tutto ciò che si prova, prima di una possibile fine del mondo.