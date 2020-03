Salone del Libro di Torino rinviato a data da destinarsi

Coronavirus, rinviato a data da destinarsi il Salone del Libro di Torino originariamente in programma dal 14 maggio. Lo hanno comunicato gli organizzatori

Il Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, e’ stato rinviato a data da destinarsi. Lo hanno comunicato, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), gli organizzatori al termine di un incontro di questa mattina con la Regione Piemonte e il Comune di Torino, sottolineando pero’ che anche quest’anno la manifestazione “si fara’ e sara’ una grande occasione di incontro tra autori, editori e lettori“.

“Le istituzioni si sono impegnate a collaborare pienamente all’obiettivo comune di realizzare il Salone in piena sicurezza e con l’entusiasmo di sempre – si legge in una nota degli organizzatori del Salone del Libro di Torino -. L’organizzazione continua a lavorare e a monitorare attentamente l’evolversi della situazione in attesa delle disposizioni che verranno varate dopo il 3 aprile 2020, a scadenza del dpcm attualmente in vigore. Le nuove date verranno annunciate non appena sara’ possibile una valutazione esaustiva degli scenari futuri. In un momento di grande sacrificio da parte di tutti gli italiani, il Salone del Libro di Torino vuole esprimere la sua piu’ sentita vicinanza a coloro che stanno vivendo in prima persona gli effetti dell’emergenza: i malati, i loro cari, cosi’ come tutto il personale sanitario e le istituzioni che lavorano senza sosta per la salute e la sicurezza di tutti”.