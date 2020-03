Operation Con 2: rinviata a marzo 2021 la convention dedicata a “Once Upon A Time”. Kinetic Vibe si allinea con le Istituzioni e fa slittare l’appuntamento milanese

Il Coronavirus ha colpito anche l’Operation Con 2. In riferimento alle misure precauzionali stabilite in questi giorni e per tutelare al meglio il proprio pubblico, i propri ospiti e il proprio staff, Kinetic Vibe si è vista costretta a posticipare la seconda edizione della convention milanese dedicata alla serie tv fantasy Once Upon A Time, targata ABC.

La scelta del rinvio al 27 e 28 marzo 2021, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si è resa necessaria per questioni di agenda e per poter consentire la presenza all’evento di tutti gli attori previsti.

Per ringraziare il proprio pubblico Kinetic Vibe sta pianificando di affiancare nuovi ospiti ai protagonisti già annunciati dell’evento (la Regina Lana Parrilla, la Strega dell’Ovest Rebecca Mader, la Bella Emilie De Ravin, Robin Hood Sean Maguire, la Principessa Jasmine Karen David, i Veri Credenti/Autori Jared Gilmore e Andrew J. West), in modo tale da rendere Operation Con 2 ancora più speciale.

Tutti i pass e gli extra per l’evento, il concerto, le foto op, gli autografi, i selfie, i meet&greet e gli upgrade per Fandom Vibes rimarranno validi per le nuove date. L’organizzazione resta a disposizione di tutti i possessori di pass per chiarimenti su linee guida e opzioni possibili.