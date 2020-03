Eternantena di Mahmood è subito un successo

Mahmood pubblica Eternantena e supera le 97mila visualizzazioni solo su Instagram: fuori il video del nuovo singolo

Un vero successo. E non poteva essere altrimenti. A un’ora dalla pubblicazione il nuovo singolo di Mahmood, Eternantena, ha già superato le 100mila visualizzazioni solo su Instagram. A caratterizzare il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), un mix di musica elettronica intrisa di sperimentazioni, accompagnata da un testo che trova le sue radici nella mitologia greca.

“A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo. Questo è il mio primo inedito social, in regalo a tutti”, ha poi spiegato Mahmood.

Solo pochi giorni, sempre sui social, il cantante ha ringraziato tutti per la certificazione ‘disco di platino’ dell’album ‘Gioventù bruciata’: “Ogni estate, durante la notte di San Lorenzo con i miei cugini facevamo sempre un falò in spiaggia per contare le stelle cadenti. Io non ricordo quante ne ho viste ma ricordo bene cosa esprimevo quando ne vedevo una cadere. Oggi Il mio album d’esordio GIOVENTÙ BRUCIATA è certificato disco di platino. So di certo che questo risultato me lo sono sudato ma ogni tanto ricordatevi di guardare le stelle. ❤️🙏🏽”

