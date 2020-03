Daniele Fortunato pubblica “Mancini maldestri”

Il cantautore Daniele Fortunato in rotazione radiofonica, su tutte le piattaforme digitali e nei digital stores con il singolo “Mancini maldestri”

In rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei digital stores “MANCINI MALDESTRI”, nuovo singolo del cantautore DANIELE FORTUNATO.

Un valzer folk intimo e carico di vissuto, voce, chitarra acustica e armonica, colorato dalle tinte jazz di Milko Merloni al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria: “Mancini maldestri” è nata così. Questa canzone narra l’incontro, dopo vent’anni, del primo tormentato amore dell’adolescenza. Due adulti, si ritrovano così ad avere una seconda occasione per scrivere “nello stesso verso” una nuova pagina della propria vita.

«“Mancini maldestri” è, prima di tutto, una storia vera divenuta canzone – spiega Daniele Fortunato a proposito del suo nuovo singolo – racconto un profondo legame intriso di poesia, fatica quotidiana e lampi di ricordi. I miei protagonisti si sono amati la prima volta appena affacciati sul mondo, in quella complicata età dell’adolescenza per poi ritrovarsi dopo vent’anni, immersi in responsabilità, cambiamenti significativi e forti consapevolezze».

Biografia

Daniele Fortunato è un cantautore e maestro elementare: due strade che si intrecciano e si completano. Nasce a Novara e vive a Rimini, città in cui intraprende un’intensa attività live. Ha pubblicato due album: “Ad occhi chiusi” e “Nuvole di cartapesta” prodotti dal musicista Paolo Pizzimenti e distribuiti da Believe Digital. Collabora come compositore per le library Soundiva e Preludio (Disney Channel, Fox, La7). Il suo nuovo singolo, “Mancini maldestri”, sarà in rotazione radiofonica e disponibile in digitale a partire dal prossimo 20 marzo.

Facebook:https://www.facebook.com/danielefortunatoofficial/