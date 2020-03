Spider-Man 3, un leak svela nuovi dettagli

Spider-Man 3, un leak svela dettagli su titolo e villain del cinecomic: il film dovrebbe uscire al cinema il 16 luglio 2021

C’è qualcuno che è più bravo di Tom Holland a spoilerare dettagli sull’Uomo Ragno. Un insider della Marvel, infatti, avrebbe fatto trapelare in un leak il titolo del nuovo cinecomic sull’Uomo Ragno: Spider-Man: Home Run.

A questo si aggiungono i nomi dei due attori che la Marvel vorrebbe vedere dei panni di Kraven The Hunter, uno dei due villain che vedremo in Spider-Man 3.

La scelta, come si legge Dire Giovani (www.diregiovani.it) potrebbe ricadere su Henry Cavill o Jason Momoa. Ma non sarà facile ingaggiare uno dei due: il primo è impegnato con The Witcher, il secondo con Aquaman.

Spider-Man: Home Run dovrebbe debuttare al cinema il 16 luglio 2021.