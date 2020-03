Rock in Roma: Ketama126 si aggiunge alla line up

Ketama126 si aggiunge alla line up di Rock in Roma: la data sostituisce il live che il rapper avrebbe dovuto tenere lo scorso 14 marzo all’Atlantico

Ketama126, dopo lo stop del suo tour e la cancellazione dei concerti di aprile per l’emergenza Coronavirus, si aggiunge alla line up di Rock in Roma.

Il rapper si esibirà il 13 luglio all’Ippodromo delle Capannelle. La data sostituisce il live che Kety avrebbe dovuto tenere lo scorso 14 marzo all’Atlantico. I biglietti restano validi per il concerto di luglio.

Annullato invece, come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), il concerto del 18 dicembre al Palazzo dello Sport. I biglietti acquistati per questo evento saranno rimborsati o potranno essere convertiti per la data di Rock in Roma.

Dalle 16 di oggi, invece, sono disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it i biglietti per il live di Capannelle Lo sono anche in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle 16 dello scorso 22 marzo.