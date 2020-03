Achille Lauro pubblica l’anteprima di “16 marzo”

Achille Lauro fa ascoltare un’anteprima di “16 marzo” su Instagram: fan in delirio per il nuovo singolo del rapper romano

Sono bastati pochi secondi di “16 marzo” per mandare in delirio i fan di Achille Lauro. Il rapper ha pubblicato nelle sue storie un’anteprima del suo nuovo singolo, su tutte le piattaforme dal 3 aprile.

Lauro ha, poi, raccontato come il pezzo sia nato nel giro di poche ore, in un Airbnb di Roma con l’attrezzatura comprata poche ore prima che tutti i negozi chiudessero per l’emergenza Coronavirus.

Una canzone assemblata a distanza, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), e che promette scintille. Un potente inno generazionale, una power ballad dai tratti melodici, nostalgici. Si tratta del primo brano che Lauro fa uscire per ElektraRecords/Warner Music, l’etichetta di cui l’artista è direttore creativo.