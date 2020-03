Coronavirus, TuliPark Roma apre lo shopping online: i fiori saranno spediti appena colti e arriveranno in tutta la loro freschezza

Il coronavirus non ferma la natura, che esplode a marzo con i colori della primavera. Per questo motivo il TuliPark di Roma ha deciso di offrire un nuovo servizio per i suoi clienti. La possibilità di acquistare online un mazzo di tulipani.

L’iniziativa nasce in un momento difficile per l’azienda che, come molte altre del nostro Paese, a causa del Coronavirus ha subito un notevole danno.

Per acquistare il tuo mazzo di tulipani, rigorosamente con bulbo, non devi far altro che visitare il sito: https://www.tulipark.it/shop/acquista/bouquet-con-12-tulipani-colorati/

I fiori, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), verranno raccolti al parco appena prima della spedizione, e arriveranno direttamente a casa tua con tutta la loro freschezza al prezzo di 19,90 euro.