Smart working: Talent Garden lancia ANTEA

Smart working: Talent Garden corre in aiuto con ANTEA, la piattaforma digitale per aiutare a gestire il nuovo approccio al lavoro

Il lavoro fino ad oggi basato su abitudini radicate, come vedersi alla scrivania o fare meeting e incontrare di persona il proprio gruppo di lavoro sta cambiando rapidamente e costringe ad un cambio di passo e di abitudini.

L’emergenza di queste settimane ha reso a tutti gli effetti lo smart working la nuova base dell’organizzazione del lavoro e molte aziende e professionisti hanno ora la necessità di adeguarsi in fretta alle nuove condizioni che si sono venute a creare.

Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia nel 2011, presenta ANTEA, la piattaforma digitale pensata per aiutare i professionisti e le aziende che si trovano ad affrontare lo smart working.

Si tratta di un laboratorio digitale dedicato ai temi dello smart working e alle nuove metodologie del lavoro che consente di apprendere, formarsi, crescere professionalmente, confrontarsi con gli esperti di settore e fare networking in un’ottica di community allargata online.

La grande sfida dello smart working infatti non è solo una questione di hardware, ma riguarda in primis il cambio di mindset. Occorre cambiare approccio al modo di lavorare, meno orientato alla presenza di un orario di lavoro e sempre più focalizzato su obiettivi e risultati. Un nuovo paradigma per aziende e professionisti ed una nuova prospettiva per i manager che sono chiamati a gestirlo e per il quale si devono aggiornare.

“Talent Garden è di sua natura un ecosistema digitale nato e pensato per favorire lo scambio di idee e fare network. In un momento delicato come questo, in cui le aziende si sono trovate a dover accelerare il cambio di mindset e organizzazione, abbiamo deciso di mettere a sistema il nostro know-how creando una piattaforma pensata per lo smart working, la formazione e la crescita professionale, ricreando anche in modalità online, quella visione e quell’idea di community che siamo riusciti a creare all’interno dei nostri campus” commenta Lorenzo Maternini, Vice President Global Sales & Country Manager di Talent Garden Italy. “Antea rappresenta il naturale proseguimento della filosofia di Talent Garden e il punto di riferimento per l’innovazione del futuro: uno spazio, in questo caso digitale, per professionisti e aziende per apprendere un nuovo approccio al lavoro. Un grande cambio di mindset prima che di tecnologia”.

ANTEA è indirizzata ad aziende e professionisti, che al suo interno potranno trovare le giuste risposte alle proprie necessità, sia a quelle più contingenti di breve periodo che a quelle strategiche di più ampio raggio: i professionisti potranno apprendere come ottimizzare le proprie modalità di smart working ma anche a come lavorare in team facendo leva su nuovi tools e mindset e a come gestire i processi di decision-making; i manager avranno la possibilità di approfondire come gestire i propri team al meglio e ridefinire le proprie priorità mentre le HR potranno sperimentare nuove modalità di approccio al sistema organizzativo legate sia al business as usual che alle nuove opportunità nascenti.

ANTEA si inserisce all’interno di Solidarietà Digitale , l’iniziativa lanciata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione che raggruppa servizi gratuiti in ambito digitale messi a disposizione di cittadini e aziende da alcune delle più importanti aziende presenti nel nostro Paese.

ANTEA: una piattaforma pensata per soddisfare le diverse esigenze aziendali

La piattaforma ANTEA è pensata per soddisfare esigenze di professionisti e aziende facendo leva su tre aree diverse: Training ed E-Learning, Coaching e Community.

Training e E-Learning

Al’interno di ANTEA sarà possibile accedere a contenuti che supporteranno l’apprendimento di diverse tematiche grazie a: video pills tenute da esperti del settore, che porteranno la loro competenza ed esperienza personale, contenuti di approfondimento (es: articoli, blog, post, etc..) che conterranno materiali utili per approfondire in maniera individuale topic trattati nelle video pills, live sessions con veri e propri webinar nei quali approfondire con gli esperti di settore degli argomenti specifici e test assestment, per garantire interattività e ingaggio e valutare il livello di apprendimento.

Coaching

Oltre alla formazione in modalità e-learning interattiva, ci sarà la possibilità di accedere a sessioni in diretta con coach e esperti di Talent Garden. Grazie alla metodologia del coaching i partecipanti avranno possibilità di raggiungere uno specifico obiettivo professionale e acquisire un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia sull’argomento.

Community

ANTEA è oltre che una piattaforma di formazione e coaching, anche una community che abilita la crescita e il knowledge sharing dei propri componenti.

Al suo interno saranno presenti degli spazi dedicati alla community per il supporto. Le community verranno moderate dagli esperti di Talent Garden, per permettere la condivisione di materiali e spunti di valore per gli user, sia in modalità global (con tutti gli user indipendentemente da azienda e ruolo) che in modalità club (cioè intra e inter aziendali).

La piattaforma ANTEA è sviluppata su tecnologia Cisco Webex, che permette di organizzare formazione e gruppi di lavoro da remoto, con strumenti flessibili, sicuri e scalabili man mano per le diverse esigenze, quali video conferenza, chat, condivisione e archiviazione di contenuti e file

ANTEA è già operativa.