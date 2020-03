Pomalidomide alleato per lesioni intraepiteliali da HPV

La somministrazione di pomalidomide a basso dosaggio è stata ben tollerata ed è risultata efficace nel risolvere le lesioni squamose intraepiteliali causate dal virus HPV

La somministrazione di pomalidomide a basso dosaggio è stata ben tollerata ed è risultata efficace nel risolvere le lesioni squamose intraepiteliali causate dal virus HPV in pazienti con o senza infezione da HIV, in uno studio presentato al congresso CROI, la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, che si è appena conclusa a Boston, in Massachusetts.

«Il cancro anale continua ad essere un problema significativo nelle persone che vivono con l’HIV, nonostante la disponibilità di una terapia antiretrovirale efficace», ha detto Mark Polizzotto, professore al Kirby Institute della University of New South Wales, durante la presentazione dello studio.

L’esperto ha spiegato che questa tipologia di tumore è tipicamente preceduta da lesioni squamose intraepiteliali di alto grado (HSIL) che, insieme alle infezioni da HPV, sono altamente prevalenti negli uomini con HIV o senza HIV che fanno sesso con altri uomini e nelle donne che presentavano la malattia a livello cervicale.

Polizzotto ha spiegato che i risultati di alcuni studi precedenti suggeriscono che la regressione delle HSIL è associata alla risposta delle cellule T all’oncogene E6 dell’HPV. Da un altro studio è emerso che il farmaco pomalidomide, un agente immunomodulante con attività antineoplastica, ha dimostrato un’attivazione immunitaria nel sarcoma di Kaposi, un altro tipo di tumore di origine virale.

Per determinare l’efficacia di pomalidomide a basso dosaggio nel potenziare la risposta immunitaria contro l’HPV e trattare le HSIL, Polizzotto e colleghi hanno arruolato persone con HSIL anali persistenti durante l’anno precedente allo studio. Erano eleggibili per lo studio le persone con qualsiasi stato di sieropositività e quelle con HIV sottoposte a terapia antiretrovirale, con una carica virale controllata.

I partecipanti hanno ricevuto 2mg di pomalidomide per 21 giorni di ogni ciclo di 28 giorni, per 6 mesi.

I ricercatori hanno valutato la prevalenza di clearance istologica al termine della terapia – oltre il 50% di clearance nell’area interessata – insieme alla risposta dopo altri 6 mesi di osservazione. Gli esperti hanno usato la citometria a flusso per valutare l’attivazione immunitaria e il test 0X40 per valutare la risposta delle cellule T CD4+ antigene-specifiche all’HPV16 E6 e E7. Tra i 24 partecipanti valutati nello studio, l’età media era di 54 anni, tutti erano uomini e il 38% presentavano un’infezione da HIV.

La risposta complessiva era del 52% (95% IC, 31-73) alla fine della terapia e del 63% (95% IC, 40-81) dopo altri 6 mesi di osservazione.

Le risposte dei linfociti T CD4+ sistemici non sono aumentate nei pazienti con HPV E7; le risposte all’HPV E6 sono aumentate durante la terapia e hanno raggiunto il livello più alto al giorno 14; il valore basale era dello 0,06% (IQR; 0,01-0,12) e l’aumento mediano al giorno 14 era dello 0,13% (IQR, 0,02-0,26; P = .001). I ricercatori hanno notato che le risposte erano comparabili a quelle dei pazienti con infezione da HIV.