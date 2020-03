“Bando” di Anna Pepe: comunità LGBT+ infuriata

La giovanissima Anna Pepe continua a scalare le classifiche con il brano d’esordio ‘Bando‘. Una canzone che, nelle ultime ore, sta facendo discutere la comunità LGBT+.

“Molti giovani hanno segnalato, attraverso ‘Speakly’ (chat del servizio Gay Help Line 800 713 713) un verso tutt’altro che all’avanguardia“, ha dichiarato Pietro Turano, attore e attivista LGBT+.”Anna canta ‘ca**o vuoi maricon’ (‘frocio’ in spagnolo, ndr), ti becco e m’impicco’. Sembra cosa da poco, in un panorama pieno di neologismi e intercalari, farcire i testi di parole come ‘bitch’ e ‘maricon’, come se non ne avessimo già abbastanza delle parole ‘puttana’ o ‘frocio’ e dovessimo cercare nuovi modi per ribadire i concetti” ha spiegato la star della serie ‘Skam Italia’.”Queste sono le parole che nelle scuole vengono utilizzate di più per offendere, mentre da giovani artisti e artiste mi aspetto il coraggio di fondare nuovi linguaggi e modelli, eppure Anna sembra limitarsi ad aggiornare i soliti costumi che evidentemente non passano mai di moda“.