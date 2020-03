Pinguini a spasso nell’acquario di Chicago

Chiuso agli umani, aperto ai pinguini: la simpatica trovata di un acquario di Chicago costretto a chiudere per l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti

L’acquario chiude per il coronavirus e diventa un sito d’incontri per pinguini. O quasi. E’ la simpatica iniziativa messa in atto dallo Shedd Aquarium di Chicago, negli Stati Uniti.

La struttura ha lasciato aperte virtualmente le porte dei suoi spazi per continuare ad intrattenere il pubblico.

Con una serie di video caricati sui social, l’acquario di Chicago mostra le scorribande dei pinguini lasciati liberi. Un insolito tour, alla scoperta degli altri esemplari che vi abitano.

Tra i pinguini in visita, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), c’è il curioso Wellington, ormai star dell’acquario e la coppia Edward e Annie, insieme per la stagione dei nidi.