J-Ax e Annalisa: fuori il video di Supercalifragili

J-Ax online con il video di Supercalifragili, il nuovo singolo in featuring con Annalisa tratto dall’album “Reale”: clip girata con lo smartphone

“Questo video è stato realizzato a marzo 2020, in piena quarantena. Perché stare rinchiusi non ci impedisce di rimanere aperti agli altri. Perché rimanere separati, ci unisce ancora di più. Perché siamo italiani. E andrà tutto bene. #iorestoacasa #iomidivertoacasa“. Queste le parole di J-Ax al debutto del video di ‘Supercalifragili‘, il nuovo singolo in featuring con Annalisa, tratto dall’album ‘Reale‘.