Il rover Curiosity scala le vette di Marte

Curiosity scala le vette di Marte: il selfie sul Greenheugh Frontiment, una collina marziana, è “spaziale”

Non sarà il cucuzzolo della montagna a cui siamo abituati noi, ma il pendio marziano scalato da Curiosity è un traguardo straordinario. Il rover della NASA ha impiegato diversi giorni per raggiungere il Greenheugh Frontiment, un ampio strato roccioso che si trova in cima a una collina. Prima di compiere l’impresa, Curiosity ha suggellato il momento con un selfie panoramico, a circa 3,4 metri dalla sua meta. La foto è stata realizzata mettendo insieme 86 immagini trasmesse sulla Terra.

Curiosity, come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), ha dovuto eseguire diverse manovre per arrivare in cima alla collina di Marte, inclinandosi anche di 31 gradi. Il massimo per il rover, che comunque non ruba il record al cugino Opportunity, ora inattivo, che nel 2016 stabilì il primato di 32 gradi di inclinazione.

Curiosity è atterrato su Marte all’interno del cratere Gale nell’agosto 2012, in una missione per determinare se l’area avrebbe mai potuto sostenere la vita microbica. Scoprì quasi subito che nell’antico passato del pianeta rosso, quel posto supportava un sistema di laghi e torrenti potenzialmente abitabili. Il rover dal 2014 ha iniziato la sua scalata del Monte Sharp, una montagna alta 5 km all’interno del cratere Gale.