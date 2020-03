Harry Potter: arriva il cofanetto della saga

L’intera saga di Harry Potter per la prima volta in un unico cofanetto in vendita dal 26 marzo: è composto da un digibook con copertina rigida in pelle

Dopo la maratona di Harry Potter su Italia 1, arriva un’altra buona nuova per i potterhead: dal 26 marzo per la prima volta tutti i film della saga di Harry Potter (in dvd e blue-ray) saranno disponibili in un pregiato cofanetto simile ad un libro e composto da un digibook con copertina rigida in pelle. Il cofanetto o digibook, da 32 pagine, include immagini di scena, citazioni, bozzetti dei costumi e delle scenografie e tanto altro.

Un’edizione imperdibile per tutti i fan della saga, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), che potranno completare la loro collezione affiancando il cofanetto dei film ai libri da cui sono tratti.

Il cofanetto è già disponibile in pre-order.

