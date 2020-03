Coronavirus: a Roma fioccano disdette di matrimoni

A Roma crollo dei matrimoni causa Coronavirus: 40% di disdette per svariati motivi, da chi non ritiene opportuno celebrare le nozze in questi momenti a chi non vuole rinunciare ai parenti

A Roma fioccano le disdette di matrimonio per l’emergenza Coronavirus. Sono stati disdetti 32 matrimoni su un totale di 81 prenotazioni in una settimana. Lo comunica all’agenzia di stampa Dire (www.dire.it) l’assessorato al personale, anagrafe e stato civile, servizi demografici ed elettorali di Roma Capitale, confermando che “in 20 giorni ha rinunciato quasi il 40% dei promessi sposi. Un fenomeno in aumento, quello delle disdette, se si calcolano i dati dei giorni che vanno da mercoledì 18 a domenica 22, in cui sono state disdette 17 unioni su 31 prenotazioni. Il 54% ha detto no”.

Molte coppie hanno rinunciato alla promessa per paura, altre perché non hanno ritenuto giusto vivere un momento così importante in un periodo di allarme. Altre ancora perché non avrebbero potuto festeggiare l’unione con amici e parenti in locali e ristoranti. Da Roma Capitale però precisano che “il servizio matrimoni continua a essere garantito, con tutte le precauzioni necessarie per contrastare il contagio del virus Covid-19. Le unioni con rito civile si svolgono, come di consueto, nella sala Rossa del Campidoglio e a Caracalla, nella chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo”.