Cinema chiusi: Trolls World Tour esce on demand

Con l’emergenza Coronavirus la stagione cinematografica italiana e internazionale sta continuando a subire non pochi cambiamenti e danni. Con la chiusura delle sale cinematografiche Universal Pictures ha deciso rendere Trolls World Tour disponibile on demand nello stesso giorno di uscita nelle sale americane. La pellicola si può noleggiare per 48 ore al prezzo di 19,99 dollari, per circa lo stesso prezzo sui mercati internazionali. Al momento non sappiamo se l’Italia può beneficiare di questa iniziativa.

LA STORIA

In questa nuova e coloratissima avventura Poppy e Branch si ritrovano alle prese con altre tribù di scatenati Trolls, che fino ad oggi non conoscevano e che si esprimono attraverso sei differenti tipi di musica: Funk, Country, Techno, Classica, Pop e Rock. Tra nuovi incontri e territori da salvare, i protagonisti avranno sempre con sé una canzone da interpretare.

Dell’iniziativa fanno parte anche i film horror The Invisible Man e The Hunt ed Emma, l’adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen.

A dare l’annuncio, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it) è stata Jeff Shell, ceo di NBCUniversal, che ha dichiarato:

“Piuttosto che ritardare l’uscita di questi film o rilasciarli in un panorama di distribuzione non ottimale, abbiamo pensato di offrire alla persone la possibilità di visualizzare questi titoli in casa che sia sia accessibile che conveniente”.