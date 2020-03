Destinazione Antartide: nuova call per la spedizione italiana presso la stazione Concordia 2020-2021. Dai tecnici ai medici, ecco le figure professionali richieste

Il PNRA (Programma nazionale di ricerche in Antartide) procede annualmente alla composizione e alla formazione del gruppo scientifico-tecnico-logistico per le attività da svolgere nel continente antartico. Data la necessità di avvalersi della collaborazione di alcune figure professionali per le attività di cosiddetto ‘Winter Over‘, è stato pubblicato l”Avviso di interesse per la partecipazione alla XXXVI spedizione italiana in Antartide presso la stazione Concordia nel periodo Novembre 2020-Novembre 2021’.

Ecco le diverse opportunità che si possono avere nel partecipare a una Campagna scientifica in Antartide.

Tutto il personale di Spedizione viene assegnato al PNRA ed è soggetto al Regolamento del Personale in Antartide D.I. del 10 ottobre 1985 e s.m.i. e in Campagna risponde al proprio Capo Spedizione.

Il personale PNRA si suddivide in:

– personale scientifico

– personale logistico

Il personale che partecipa alla Spedizione per la prima volta viene definito neofita, mentre chi ha già partecipato almeno a una Spedizione viene definito veterano.

Gli operatori scientifici sono preselezionati dai vari Coordinatori dei Progetti di Ricerca sulla base della professionalità necessaria allo svolgimento del Programma Esecutivo Annuale (PEA).

Le figure professionali per le attività scientifiche, logistiche e tecniche sono reclutate tra il personale ENEA, o di altri Enti di ricerca e Istituzioni pubbliche, nonché tra il personale militare indicato da SMD (Stato Maggiore della Difesa) nel quadro del contributo previsto dalla L. 284/1985 e s.m.i.

Le figure professionali che non è possibile reperire tra i pubblici dipendenti vengono assunte tramite forme di collaborazione temporanea ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003. Per questo ci si avvale di un’Agenzia di lavoro interinale che gestisce la fase preselettiva e la gestione contrattuale. Pertanto, tali candidature, qualora fossero ritenute utili, saranno reindirizzate all’Agenzia di lavoro interinale.

COME PARTECIPARE

Se sei interessato a partecipare alle Spedizioni in Antartide individua a quale fra le seguenti categorie afferisci, verifica se sei in possesso dei requisiti richiesti e, solo in questo caso, invia la tua candidatura con le modalità indicate: