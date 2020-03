TRANSito: in libreria la storia di un ragazzo trans

«Quando una persona rompe con le strutture interne con cui concepisce la sua identità, il suo genere, e il suo sesso, appare un nuovo mondo e la vita è piena di infinite possibilità».

«Quella raccontata in Transito è una battaglia per vivere meglio, e tutti noi abbiamo bisogno di nutrire il nostro immaginario e di riconoscerci non soltanto nella giustissima rabbia che ribolle per le ingiustizie, ma anche nella gioia e nella serenità. Abbiamo bisogno di vederle rappresentate anche nei fumetti quelle porzioni di felicità che ogni tanto riusciamo a conquistare, per ricordarci perché ci sbattiamo tanto per farlo». ZeroCalcare