Pro Carton lancia lo Student Video Award

Il Pro Carton Student Video Award invita gli studenti, iscrivendosi gratuitamente, a creare un breve video promozionale di durata compresa tra 30 secondi e due minuti e mezzo

Pro Carton ha annunciato il lancio di un nuovissimo programma di premi destinato principalmente agli studenti di marketing, media, business e cinema in Europa, con €5000 che verranno assegnati al vincitore. Il Pro Carton Student Video Award invita gli studenti a creare un breve video promozionale sui vantaggi del cartone e del cartoncino.

Gli studenti possono iscriversi gratuitamente al concorso lanciato dall’Associazione europea dei produttori di cartone e cartoncino, presentando un breve video, di durata compresa tra 30 secondi e due minuti e mezzo, che esplora i vantaggi legati all’uso di confezioni di cartone. I partecipanti vengono incoraggiati a “pensare fuori dagli schemi” in termini di stile video, con possibilità di interpretare liberamente le istruzioni fornite.

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare questa nuova iniziativa, che invita gli studenti a evidenziare e promuovere i vantaggi del cartone ecologico, un materiale rinnovabile, riciclabile e biodegradabile. Da oltre 30 anni rappresentiamo gli interessi del settore del cartone e del cartoncino e ora incoraggiamo i giovani studenti di marketing e cinema a presentare un approccio nuovo al nostro lavoro continuo, raccontando una storia attraverso il video”.

Il lancio rappresenta il seguito del Pro Carton Young Designers Award, che ha ottenuto un enorme successo ed è ormai diventato uno dei maggiori concorsi per studenti d’Europa dedicati al design creativo.

La giuria sarà composta da esperti del mondo del marketing, del cinema e del packaging in cartone, che esamineranno e giudicheranno i video in modo indipendente. In aggiunta al premio di 5000 euro, i vincitori dell’edizione inaugurale verranno invitati a visitare la città di Cracovia, in Polonia, per ricevere il premio alla cena di gala di premiazione in occasione del congresso dell’European Carton Makers Association (ECMA) il prossimo settembre.

Come strumento visivo per raccontare al mondo i vantaggi del cartone e del cartoncino, il video vincente verrà usati nei canali social media di Pro Carton nonché nelle presentazioni in occasione di eventi e sul sito web di Pro Carton.

Il sig. Hitchin ha concluso: “Sia per la protezione del prodotto che per la comodità del consumatore, i vantaggi del cartone sono innumerevoli e non vediamo l’ora di vedere ciò che produrranno questi giovani videoamatori. Chissà, magari i loro video diventeranno virali e li renderanno famosi! Buona fortuna a tutti i partecipanti”.

Questo award può inoltre essere considerato come un’occasione per intraprendere nuovi progetti e per sfruttare il maggior tempo che tanti giovani studenti hanno in questo momento a disposizione a causa della situazione legata al Covid-19. Pro Carton valuterà, a seconda del numero di progetti ricevuti, se ci sono i numeri necessari per continuare il concorso. Quindi fatevi avanti con le vostre idee cari ragazzi, affinché questo award possa continuare!

Dettagli del concorso

Il concorso è aperto a tutti gli studenti Europei a tempo pieno. È possibile la partecipazione collettiva di un massimo di quattro studenti insieme. Le candidature devono essere presentate entro il 3 luglio 2020.

Le informazioni complete e le regole del concorso si trovano qui: https://www.procarton.com/awards/pro-carton-student-video-award/2020/about-cartons-cartonboard/.