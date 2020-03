Poliposi nasale: ecco sintomi, diagnosi e cura

La poliposi nasale è una malattia cronica recidivante: nella maggior parte dei casi si tratta di tumori benigni, ecco sintomi, diagnosi e cura

La poliposi nasale è così definita perché deriva dalla forma delle escrescenze che colpiscono la mucosa e i seni paranasali. Queste formazioni ricordano la vera e propria forma di un polipo. La poliposi nasale è una malattia cronica recidivante; nella maggior parte dei casi si tratta di tumori benigni.

La poliposi nasale sembra comparire in occasione di patologie che insistono sulla mucosa quali sinusiti allergie riniti o asma. Si associa spesso anche ad altre malattie che impediscono la corretta respirazione nasale come l’ipertrofia dei turbinati o la deviazione del setto. Tuttavia non esiste una risposta univoca che ci spiega formazione della patologia; sembra infatti che anche la predisposizione genetica sia un altro fattore incisivo.

Sintomi della Poliposi Nasale

Tra i sintomi più comuni che segnalano la presenza di polipi nasali si possono annoverare:

• Persistente naso chiuso

• Gocciolamento dal naso

• Diminuzione o perdita del senso dell’olfatto

• Perdita del senso del gusto

• Dolore facciale o mal di testa

• Russamento

• Prurito intorno agli occhi

Se si avvertono questi sintomi in maniera costante e persistente è preferibile consultare uno specialista (medico otorinolaringoiatra) per test diagnostici o di trattamento.

Diagnosticare la Poliposi

Per capire se si è affetti da poliposi nasale bisogna eseguire molti tests diagnostici e raccogliere i vari dati anamnestici per una lettura completa dei sintomi. Per prima cosa è necessario stabilire se esite familiarità con il problema e indagare su una eventuale predisposizione genetica al disturbo.

La prima cosa da fare è procedere con visita otorinolaringoiatrica, test cutanei ed ematologici per verificare predisposizioni allergiche e sarà importante anche eseguire test sulla corretta funzionalità respiratoria nasale ed olfattiva.

Se richiesto dalla specialista bisognerà anche eseguire test radiologici ed endoscopici per evidenziare malfunzionamenti gravi dovuti alla formazione poliposa. Poiché la formazione dei polipi è anche legata alla fibrosi cistica è consigliabile far eseguire il test ai bambini che presentano formazioni conclamate di polipi.

Bisogna poi fare molta attenzione ed escludere la poliposi nasale se in realtà i sintomi derivano in realtà da sinusite, allergia da fungo, neoplasie di natura non benigna.

Come Curare la Poliposi

Nella maggior parte dei casi i polipi di dimensioni ridotte e benigni possono essere tenuti sotto controllo con una terapia topica (corticosteroidi in forma spray). Se la formazione invece raggiunge dimensioni tali sa impedire il respiro, è necessario intervenire chirurgicamente e curare il paziente affinché la formazione non si ripresenti e infici nuovamente la corretta respirazione. Accanto ai tradizionali metodi, fa il suo ingresso una novità.

Nasoneb è il nebulizzatore di farmaco capace di erogare il farmaco al 100% in soli 2 minuti e diventa il vero alleato dei pazienti che devono tenere sotto controllo la proliferazione dei polipi o hanno subito interventi ed intendono evitare recidive.