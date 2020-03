Melatonina: ecco tutti i benefici dell’ormone prodotto dalla ghiandola pineale che tra le tante cose regola il ciclo sonno veglia

La melatonina è un ormone prodotto dalla ghiandola pineale, o epifisi a partire dal triptofano, un amminoacido che viene trasformato inizialmente in serotonina, l’ormone della felicità, e successivamente la serotonina si trasforma in melatonina.

La melatonina è quell’ormone che regola il ciclo sonno-veglia, per essere prodotta però, necessita del buio completo e basta che la retina capti poca luce per inibire il suo rilascio. Il picco di di melatonina si verifica nelle ore notturne, in particolare dell’1 alle 3 di notte circa, mentre di giorno i livelli rimangono molto bassi.

Con il passare dell’età varia la produzione di melatonina, che è molto bassa durante i primi mesi di vita, aumenta durante l’età giovanile, per poi calare nuovamente nella tarda età adulta e anziana.

In alcuni casi esistono dei benefici importanti nell’assunzione di integratori a base di melatonina, ad esempio sono molto utili per il Jet lag e sindrome da fuso orario; fondamentali per chi lavora con turni; per chi soffre della sindrome di sonno ritardata; negli adulti e anziani che hanno difficoltà a dormire e per chi soffre di insonnia secondaria.

Ma quali sono le proprietà della melatonina?

La melatonina è un potente antiossidante in grado di combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento; ha un forte potere e immunostimolante; offre effetti benefici sulla menopausa e su ovaio policistico e problemi di fertilità.

Per integrarla nella propria dieta è possibile assumere integratori disponibile in compresse, gocce e caramelle. Può anche essere assunta attraverso l’alimentazione, assumendo ad esempio avena, mandorle, mais, riso integrale, cacao, ortaggi tra cui pomodori, ravanelli, cipolla, asparagi, cavoli, arance, mele, ciliegie, noci, banane, uva, e ananas.

Quali sono gli effetti della melatonina?

Gli effetti si fanno sentire già con l’assunzione di 0,3-0,5 mg al giorno; con 1 o 2 mg i valori ematici di questo ormone aumentano fino a 100 volte oltre quelli fisiologici. Dopo 4, 6 o 8 ore i valori tornano nella norma e l’eccesso viene eliminato con le urine. Ecco perché esistono formulazioni a rilascio rapido, che determinano un picco immediato, e altri a lento rilascio che danno picchi inferiori, ma più prolungati nel tempo. Secondo gli studi scientifici effettuati fino ad adesso, non presenta effetti collaterali.

Link: https://www.farmando.it/it/blog/melatonina-cos-e-benefici.php