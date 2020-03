La nuova serie su Freud arriva su Netflix

Freud arriva su Netflix: Robert Finster protagonista della serie dedicata al padre della psicoanalisi disponibile da oggi sulla piattaforma

Oggi fa il suo ingresso nel catalogo di Netflix ‘Freud‘. Composta da otto episodi, la serie racconta (in modo romanzato e in una versione inedita) la storia di Sigmund Freud: neurologo, psicoanalista, filosofo austriaco nonché il padre della psicoanalisi, che è interpretato da Robert Finster. A fare da sfondo alla storia è la Vienna del XIX secolo. Il protagonista, in questa prima stagione, è alle prese con un serial killer. Ad aiutarlo nelle indagini ci sono un investigatore della polizia di nome Alfred Kisse, interpretato da Georg Friedrich, e da una sensitiva di nome Fleur Salomé, interpretata da Ella Rumpf. I due aiutanti sono gli unici a sostenere le teorie di Freud.

La serie -coprodotta da Netflix, Bavaria Fiction, Satel Film, l’emittente austriaca ORFe Filmfonds Wien and Media- è diretta da Marvin Kren. Il regista austriaco è noto per i suoi film horror. Non a caso in questa serie si fondono thriller, suspense e toni mozzafiato.

LA STORIA

Nella Vienna di fine ‘800 un giovane e ambizioso Sigmund Freud si allea con un ispettore e una medium per indagare su sparizioni, omicidi e studiare i luoghi più oscuri dell’animo umano.

Freud 2, ci sarà?

Netflix, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), non ha ancora annunciato la seconda stagione. Ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.